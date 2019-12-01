SMN alerta por clima extremo con lluvias muy fuertes y temperaturas por arriba de los 45 grados

SMN alerta por clima extremo con lluvias muy fuertes y temperaturas por arriba de los 45 grados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 08:18:01
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Ciudad de México, a 27 de junio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuarán las lluvias en gran parte del país, mientras que el calor persistirá en estados del norte y sur de México.

Según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, además de precipitaciones fuertes en estados como Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Chihuahua, Durango y Sinaloa, entre otros.

En contraste, la onda de calor continuará en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, aunque concluirá este sábado en Durango, Sinaloa y Nayarit.

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de junio:

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (suroeste, norte y noreste) y Chiapas (sur).

  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco, Colima, Michoacán (norte, centro y suroeste), Guanajuato (oeste y sur), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Puebla (norte), Tlaxcala (noroeste), Morelos, Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México y Tabasco (oeste).

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas y Campeche.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Nayarit (suroeste), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (oeste), Guerrero, Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste), San Luis Potosí (este), Querátaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

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