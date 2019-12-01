Situación hídrica de la CDMX es la de "un enfermo crónico", aseveran expertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:17:11

Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- La situación hídrica de la Ciudad de México es la “de un enfermo crónico que mejora y luego empeora y que está constantemente teniendo episodios”, aseguraron expertos en gestión del agua.

Lo anterior se dio a conocer durante una charla organizada por la Universidad Estatal de Arizona (ASU), la cual se centró en la necesidad de comprender y administrar con rigor el recurso hídrico en una de las urbes más grandes del mundo.

En ese sentido, la capital mexicana, entendida como toda la mancha urbanizada que integra la Zona Metropolitana del Valle de México, obtiene su suministro de agua de entre 25 y 30 por ciento del sistema de presas del Cutzamala y del Lerma, mientras que el restante del agua proviene de pozos subterráneos.

Por lo anterior, Enrique Lomnitz, creador de Isla Urbana, explicó que, aunque estos sistemas de presas se encuentren teóricamente al 0 por ciento de capacidad, la capital mexicana tendría agua gracias a la existencia del sistema de pozos.

“Ese planteamiento del ‘día cero’ y de que va a haber un día donde de repente ya no haya agua fue una falacia desde el inicio y todas las personas que trabajamos en ello sabíamos que así no funciona la cosa”, afirmó el especialista.

Sin embargo, advirtió que a sobreexplotación del subsuelo puede causar problemas a futuro, debido a que “extraemos dos o tres veces más agua del subsuelo de la que se reinfiltra”.

En tanto, el jurista estadounidense Rhett Larson, experto en derecho hídrico, sostuvo que “la prioridad principal para todas las ciudades no debe ser conservar o aumentar el agua, sino entenderla para decidir cómo invertir”.