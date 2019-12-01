Sismo registrado la noche de este jueves no ameritó activar la alerta sísmica

Sismo registrado la noche de este jueves no ameritó activar la alerta sísmica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 23:01:11
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Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.-  Un sismo fue detectado la noche de este jueves 5 de noviembre de 2026 por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), sin embargo, el movimiento no reunió las condiciones necesarias para activar el aviso de alerta.

De acuerdo con el informe del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), el temblor ocurrió a las 22:18 horas y la energía que liberó durante sus primeros segundos no superó los niveles establecidos para poner en funcionamiento el sistema de avisos.

El organismo también compartió un mapa en el que señaló una zona probable para la ubicación del epicentro, dentro del área marcada en el Golfo de Tehuantepec.

Aunque el movimiento fue detectado por los sensores sísmicos, el sistema determinó que no era necesario emitir una alerta. El reporte fue difundido a través de los canales oficiales del CIRES y del SASMEX.

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