Sismo de magnitud 4.6 sacude La Mira, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de agosto 2025.- Un sismo de magnitud 4.6 sacudió el poblado de La Mira, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
De acuerdo con información del organismo especializado, el temblor ocurrió a las 5:55 horas, con una latitud de 17.91, longitud -103.05 y una profundidad de 11 kilómetros, y tuvo su epicentro a 78 kilómetros al oeste de La Mira.
Por lo anterior, Protección Civil del Estado de Michoacán (PCE), así como su representación municipal activaron protocolos de monitoreo y evaluación en la zona.
Cabe señalar que, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas.
Por otra parte, el SSN pidió a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales.