Sismo de 5.2 sacude la región Costa de Oaxaca; no se reportan afectaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 22:57:38
Huatulco, Oaxaca, a 3 de diciembre de 2025.- De acuerdo a información del Servicio Sismológico Nacional, esta noche se registró un sismo de magnitud 5.2 en Oaxaca.

Su epicentro fue a 48 kilómetros al sureste de la Crucecita, Huatulco, en la región Costa de Oaxaca, y a una profundidad de nueve kilómetros.

Hasta el momento, no hay el reporte de daños o afectaciones, pero en algunas comunidades reportaron que se sintió muy fuerte, aunque no fue necesario activar las alertas sísmicas, debido a que no superó la intensidad de 5.5.

La Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno de Oaxaca dio a conocer que fueron activadas las acciones de supervisión y verificaciones en las ocho regiones del estado, y pidió a la población que se mantengan informados a través de los canales oficiales.

