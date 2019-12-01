Sin renuncias o huida de funcionarios municipales tras investigación del domingo violento: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que hasta el momento no se han registrado renuncias o huidas de funcionarios municipales tras los hechos los violentos ocurridos el domingo pasado, como reacción a un operativo federal desplegado en Jalisco, donde perdió la vida un líder criminal.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal reiteró que hay una investigación amplia que se lleva a cabo hacia todos los municipios donde se tuvieron incidentes con la delincuencia organizada ya sea bloqueos u obstrucción de las vías de comunicación, quema de vehículos.

Subrayó que en el caso de los diversos bloqueos que hubo en municipios de Michoacán, a través de las cámaras del C5 se pudieron detectar todos los movimientos, por lo que fueron de utilidad para el restablecimiento del orden, además de que el desdoblamiento de elementos estatales y federales permitió recuperar la calma lo antes posible.

Ramírez Bedolla enfatizó que los 11 policías municipales de Ecuandureo que fueron detenidos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), 10 originarios de Jalisco y uno de Buenavista.

“Las investigaciones continúan y continuarán”, finalizó.