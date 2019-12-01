Sin contratiempos y en ambiente familiar se realizan desfiles por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en Michoacán: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 12:39:01
Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2025.- En plena calma, sin incidentes y en un ambiente familiar y festivo, se llevaron a cabo este miércoles los desfiles cívicos-deportivos con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en Michoacán.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que los desfiles se desarrollaron de manera ordenada en 104 cabeceras municipales, donde miles de estudiantes, deportistas, instituciones y organizaciones civiles participaron para conmemorar esta fecha histórica.

Asimismo, dio a conocer que en otros 9 municipios se realizaron actividades cívicas conmemorativas en tenencias y comunidades, manteniendo la tradición y la participación social en cada región del estado.

Zepeda Villaseñor destacó que, con motivo de esta jornada, continúa activo un operativo permanente de atención y vigilancia en todo el territorio michoacano, con el objetivo de garantizar la seguridad a las familias y atender cualquier situación con oportunidad.

El encargado de la política interna del estado reconoció la participación de la ciudadanía y reiteró el compromiso del Gobierno de Michoacán para seguir garantizando eventos seguros en cada municipio.

Noventa Grados
