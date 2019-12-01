'Simon' se desplaza como categoría 2; mantiene clima lluvioso en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 07:28:25

Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- El huracán ‘Simon’ de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas de 205, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, de acuerdo con el reporte del organismo, su centro se localiza a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco) y a 385 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas (Baja California Sur).

Igualmente, se mencionó que se desplaza hacia el oeste-suroeste a 6 kilómetros por hora.

Por otra parte, se pronosticó que, su circulación generará chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte, centro y sur de Jalisco, así como en el oeste y sur de Nayarit. Y en el sur de Sinaloa se prevén chubascos de cinco a 25 milímetros.

De igual forma, se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, rachas de 40 a 50 y oleaje de uno a dos metros, que disminuirá durante el día.