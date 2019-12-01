'Simon' se desplaza como categoría 2; mantiene clima lluvioso en varios estados

'Simon' se desplaza como categoría 2; mantiene clima lluvioso en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 07:28:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- El huracán ‘Simon’ de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas de 205, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, de acuerdo con el reporte del organismo, su centro se localiza a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco) y a 385 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas (Baja California Sur).

Igualmente, se mencionó que se desplaza hacia el oeste-suroeste a 6 kilómetros por hora.

Por otra parte, se pronosticó que, su circulación generará chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte, centro y sur de Jalisco, así como en el oeste y sur de Nayarit. Y en el sur de Sinaloa se prevén chubascos de cinco a 25 milímetros.

De igual forma, se esperan  vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, rachas de 40 a 50 y oleaje de uno a dos metros, que disminuirá durante el día.

Más información de la categoria
Muere adulto mayor tras ser atropellado en Jacona, Michoacán 
Choque de grupos armados sacude comunidades de Apatzingán, Michoacán; reportan un muerto y dos lesionadas
Detiene la Policía Morelia a sujeto en un auto robado
Muere hombre en accidente en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Choque de grupos armados sacude comunidades de Apatzingán, Michoacán; reportan un muerto y dos lesionadas
Cae "El Cromo", señalado como líder criminal y presunto homicida de una niña de 4 años
Peligro en la Costa de Michoacán: Enorme socavón amenaza a automovilistas en la carretera federal 200
Claudia Sheinbaum niega consumo de estupefacientes durante transmisión en vivo en Instagram