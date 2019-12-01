Silvano Aureoles reta a la justicia; no se presenta a audiencia por delitos de peculado y asociación delictuosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 12:35:40

Ciudad de México, a 20 de agosto 2025.- El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó a la audiencia programada en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, en la cual se le imputarían los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Dicho encuentro con la justicia estaba programado para el 20 de agosto en punto de las 10:00 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente; sin embargo, a la cita solo acudió su abogado, Ángel Echegaray, y los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de elementos de la Contraloría y Fiscalía de Michoacán.

En ese sentido, la jueza de control Patricia Sánchez Nava preguntó a la defensa del ex mandatario estatal la razón de la ausencia del señalado, a lo que el equipo legal de Aureoles Conejo respondió que desconocía las razones por las que no se presentó.

La FGR, le imputará los cargos de peculado y asociación delictuosa a Silvano Aureoles por el presunto desvío de tres mil 412 millones 164 mil pesos en la construcción de siete cuarteles de la Policía de Michoacán durante su Administración.

Según la representación social, el entonces gobernador junto a otros funcionarios de gobierno, habría comprado a sobreprecio cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Cabe señalar que, por este caso han sido detenidos y vinculados a proceso otros cuatro funcionarios de la Administración de Aureoles Conejo, quienes enfrentan señalamientos por peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.

Entre los funcionarios detenidos se encuentran los exsecretarios de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, y de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante.

Así como Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC.