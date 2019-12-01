Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 21:22:08

Shenzhen, China, a 17 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostendrán un breve encuentro este miércoles 18 de noviembre en Shenzhen, China, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La mandataria mexicana confirmó que tendrá un acercamiento con el presidente de Estados Unidos, aunque aclaró que se tratará de una reunión corta, prácticamente un saludo, previo a las actividades programadas con los representantes de las economías participantes en el foro.

El anuncio se produjo después de que Sheinbaum sostuviera reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como parte de su agenda diplomática en territorio asiático.

De acuerdo con la presidenta, su agenda para este miércoles también contempla un encuentro con el mandatario de Vietnam, Tô Lâm, así como una visita a un hospital inteligente en China, con el propósito de conocer sus instalaciones y explorar oportunidades de colaboración en materia de salud.

El acercamiento con Trump ocurre en un contexto de diferencias comerciales y tensiones entre ambos gobiernos, particularmente por las amenazas arancelarias y los asuntos relacionados con la migración y la seguridad fronteriza.

Aunque el encuentro no contempla una negociación bilateral extensa, representará una nueva oportunidad de contacto presencial entre ambos mandatarios, quienes durante este año han mantenido comunicación principalmente mediante llamadas telefónicas.