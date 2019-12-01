Sheinbaum vuelve a aparecer en lista de las 100 personas "más influyentes" de Time

Sheinbaum vuelve a aparecer en lista de las 100 personas "más influyentes" de Time
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 10:47:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue incluida de nueva cuenta en la lista de as “100 personas más influyentes del mundo en 2026” elaborada por la revista Time.

Cabe señalar que la jefa del Ejecutivo federal es la única mexicana y líder latinoamericana dentro de la selección.

La mandataria está incluida en la categoría de Leaders o Líderes, junto a figuras como Donald Trump, Xi Jinping y Benjamin Netanyahu.

Esta es la segunda ocasión en que la gobernante aparece en la Time 100. En esta edición, su perfil fue escrito por el periodista británico Ioan Grillo, quien ha seguido de cerca la evolución política y de seguridad en México.

En su análisis, el trabajador de la comunicación subrayó la capacidad de la mandataria para gobernar en un entorno de alta complejidad, donde convergen desafíos estructurales y presiones externas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tráiler pierde la caja tras chocar con puente en CDMX; pareja que grabó incidente estuvo a punto de ser aplastada
Cae sujeto con más de 95 mil pesos en efectivo, en Morelia, Michoacán
Reserva FGR información sobre muerte y necropsia de “El Mencho”; persisten dudas sobre el caso
Operativos dejan decomisos de droga, armas y detenciones en varios estados del país
Más información de la categoria
Tráiler pierde la caja tras chocar con puente en CDMX; pareja que grabó incidente estuvo a punto de ser aplastada
Reserva FGR información sobre muerte y necropsia de “El Mencho”; persisten dudas sobre el caso
Vicealmirante detenido por caso de huachicol fiscal pide intervención de Sheinbaum
Exalcaldesa de Tijuana abandona Morena y arremete contra la 4T; señala "pérdida de principios"
Comentarios