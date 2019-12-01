Sheinbaum vuelve a aparecer en lista de las 100 personas "más influyentes" de Time

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 10:47:57

Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue incluida de nueva cuenta en la lista de as “100 personas más influyentes del mundo en 2026” elaborada por la revista Time.

Cabe señalar que la jefa del Ejecutivo federal es la única mexicana y líder latinoamericana dentro de la selección.

La mandataria está incluida en la categoría de Leaders o Líderes, junto a figuras como Donald Trump, Xi Jinping y Benjamin Netanyahu.

Esta es la segunda ocasión en que la gobernante aparece en la Time 100. En esta edición, su perfil fue escrito por el periodista británico Ioan Grillo, quien ha seguido de cerca la evolución política y de seguridad en México.

En su análisis, el trabajador de la comunicación subrayó la capacidad de la mandataria para gobernar en un entorno de alta complejidad, donde convergen desafíos estructurales y presiones externas.