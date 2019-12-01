Sheinbaum señala "buenos resultados para el país", tras reunión con Rubio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 10:47:00

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su reunión con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, dejó “buenos resultados para el país”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana mencionó que el encuentro fue para fortalecer la cooperación y la coordinación en varios temas de interés binacional.

Asimismo, comentó sobre el entendimiento en materia de seguridad que tuvieron durante la reunión.

“Este programa (en materia de seguridad) que acordamos tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación”, argumentó la jefa del Ejecutivo federal.

“Por ejemplo algún objetivo generador de violencia, una violencia vinculada con algún grupo delictivo que genera violencia, EE.UU. puede tener información de lavado de dinero vinculado con esta persona o grupo delictivo, nos van a mandar al información para que nosotros podamos actuar”, dijo la gobernante.

En ese sentido, declaró que, México también puede apoyar a las labores de seguridad de la Unión Americana al proveer a las autoridades con información, para que actúen en su territorio.

“También puede ser al revés: que nosotros tengamos información de qué pasa con la droga después de cruzar la frontera, esa información se la da. EE.UU. para que pueda actuar en su territorio”, señaló la presidenta Sheinbaum.