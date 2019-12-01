Sheinbaum se suma al Fan Fest en Nezahualcóyotl para respaldar a México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 19:34:13

Nezahualcóyotl, Estado de México, a 5 de julio de 2026.- En medio de la expectativa por el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, la presidenta Claudia Sheinbaum asistió al Fan Fest instalado en el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl para seguir el encuentro junto con cientos de aficionados.

La mandataria mexicana se encuentra acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Antes del inicio del partido, la presidenta hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar al representativo nacional y disfrutar del ambiente futbolístico con responsabilidad. A través de sus redes sociales escribió: “¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”.

El encuentro, correspondiente a los octavos de final de la justa mundialista, que se se realiza en el Estadio Ciudad de México tuvo que ser aplazado por una hora, debido a las intensas lluvias y tormentas registradas durante la tarde en gran parte de la capital del país.