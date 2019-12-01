Sheinbaum se reunirá con Monreal y Adán Augusto en Palacio Nacional

Ciudad de México, a 18 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que sostendrá una reunión con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, se trata de Ricardo Monreal, por la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López, por el Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que los recibirá a los legisladores en Palacio Nacional para hablar de temas legislativos e informarles cuáles son las iniciativas que su gobierno busca que sean aprobadas en este periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre.

“Nos vamos a ver ya hacia la tarde-noche y vamos a ver el periodo de sesiones que ya empieza el 1 de septiembre, ya es pronto, ya son menos de 15 días. Hay una serie de iniciativas, como ya habíamos platicado y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso que ya vamos a presentar en la mañanera. Que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones“, dijo la gobernante.

En ese sentido, la mandataria mexicana recordó que hay pendientes de reforma al Poder Judicial, la ley de Aduanas, así como el Paquete Económico.

“Sí, recuerden hay pendientes de reforma al Poder Judicial, está la Ley de Aduanas y está todo el Paquete Económico: la ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, todo lo que tiene que ver con el Paquete Económico”, comentó la presidenta Sheinbaum.