Sheinbaum se reúne con gobernadores para tratar cierre a exportación de ganado mexicano a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 07:16:54
Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con los gobernadores de los estados fronterizos del norte, para tratar el tema del cierre de las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos, por la plaga del gusano barrenador.

La mandataria mexicana recibió en Palacio Nacional a los mandatarios de Sonora, Alfonso Durazo; de Coahuila, Manolo Jiménez; y de Durango, Esteban Villegas.

Los gobernadores fueron acompañados por representantes de asociaciones ganaderas, las cuales se han visto afectadas por las barreras impuestas por el Gobierno estadounidense desde el pasado mes de mayo.

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal informó que en el encuentro acordaron implementar un programa especial para apoyar al sector ganadero ante la situación creada por el gusano barrenador.

