Sheinbaum se pronuncia contra "ofensivas y exorbitantes" pensiones de Pemex y Luz y Fuerza del Centro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 12:54:34

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo arremetió en contra de las pensiones “exorbitantes” en Petróleos Mexicanos (Pemex) y el organismo extinto Luz y Fuerza del Centro.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana explicó que su administración analiza llevar a cabo cambios constitucionales en la materia ya que consideró que dichos pagos por jubilación son “ofensivos”, pues pueden alcanzar hasta un millón de pesos al mes.

“Tanto Luz y Fuerza como el caso de Pemex estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de ex funcionarios de todo el periodo neoliberal”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.

De igual forma, la gobernante refirió que “muchos trabajadores de Luz y Fuerza cuando fue liquidada por Calderón quedaron en el abandono mientras otros están recibiendo pensiones millonarias”.

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro reveló que 9 mil 457 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben una pensión que va de los 100 mil a un millón de pesos al mes, de los cuales 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la presidenta de México.

Asimismo, la funcionaria federal mencionó que 544 pensionados de Pemex reciben pensiones superiores a las percepciones de la mandataria mexicana, los cuales suman monto de mil 827 millones de pesos anuales.