Sheinbaum se deslinda del abogado de Ismael Zambada; asegura no conocerlo

Ciudad de México, a 24 de febrero 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no conoce al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, -parte de la defensa de Ismael Zambada- y que fue vinculado a la Cuarta Transformación (4T) y recalcó que su administración no establece relaciones de complicidad con nadie.

Primero no conozco a la persona, sí es importante aclararlo. Sale una fotografía ahí en donde ni sé en donde exactamente en qué lugar, pero en la campaña, durante los recorridos que hace uno por el país pues se saca uno fotografías con muchísima gente”, declaró la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que sí existe una carpeta de investigación se debe llegar hasta las últimas instancias.

“Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, y que si hay una carpeta de investigación de la Fiscalía que se llegue hasta las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, señaló la presidenta Sheinbaum.

Cabe señalar que en el previa, Morena y el Gobierno de Tamaulipas se deslindaron de Penilla Rodríguez.

Además, el partido guinda dejó en claro que el litigante no formó parte de la asesoría legal de la pasada campaña electoral.

Por su parte, el Gobierno de Tamaulipas indicó que el abogado “no es servidor público, ni asesor honorífico del Ejecutivo Estatal”.