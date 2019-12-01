Sheinbaum se deslinda de elección de titular de la FGR; corresponde al Senado, asevera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 10:45:53
Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó del nombramiento del próximo titular de la Fiscalía General de la República, tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que dicha decisión corresponde exclusivamente al Pleno del Senado de la República; no obstante, reconoció que la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy Rangel, es una servidora pública de “principios” y “convicciones” probadas durante su gestión como fiscal capitalina.

“Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones, y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México. Pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante remarcó que la designación del nuevo fiscal general será clave para fortalecer la estrategia de seguridad nacional y pública, particularmente en materia de investigación e inteligencia.

“La seguridad nacional es una función principal, pero en las condiciones del México de hoy es fundamental que la Fiscalía participe en la seguridad pública, en la inteligencia y la investigación”, explicó la presidenta Sheinbaum.

