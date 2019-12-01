Sheinbaum sale en defensa de Noroña por "linchamiento mediático" tras altercado con 'Alito' Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 09:47:41

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo acusó un presunto “linchamiento mediático” en contra del senador mor Morena, Gerardo Fernández Noroña, luego del altercado que protagonizó junto con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseveró que el legislador oficialista fue agredido.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal denuncio que en redes sociales hay campañas en contra de Fernández Noroña, pero señaló que 90 por ciento de los usuarios que lo atacan son bots, por lo que cuestionó quién paga dichos movimientos digitales.

“Y en redes lleno de bots. Ayer me estaban enseñando creo que 90 por ciento de las tendencias que suben en la red X son bots: ¿quién los paga y para qué los paga? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia?”, externó la gobernante.

Además, la presidenta Sheinbaum afirmó que opositores, comentócratas y periodistas tienen “mucha agresividad” contra el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“México es libre, ¿pero justificar una agresión y esta andanada? La verdad es que no se entiende. La oposición, los comentócratas, muchos conductores, mucha agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión física”, refirió.