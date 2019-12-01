Sheinbaum revisa agenda legislativa de Monreal y Adán Augusto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 08:01:08

Ciudad de México, a 13 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández, los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, respectivamente.

Al término del encuentro, el diputado federal indicó que la mandataria mexicana realizó una revisión de la agenda legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones, entre ellas la reforma de la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas.

Además, Monreal Ávila informó que la jefa del Ejecutivo federal los invitó a participar en la reforma electoral.

“Nos invitó a participar en la reforma electoral. El miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a estar presentes”, manifestó el coordinador de los diputados de Morena.

Por su parte, el senador López Hernández se retiró de Palacio de Gobierno sin ofrecer comentarios.

Al encuentro también asistieron Ignacio Mier, vicecoordinador del oficialismo en el Senado; Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de Presidencia; y Luisa María Alcalde, secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional.