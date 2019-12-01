Sheinbaum revela rechazo a peticiones "inaceptables" de intervención de EEUU en México

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que rechazó varias solicitudes “inaceptables” por parte de Estados Unidos, que tenían como objetivo llevar a cabo intervenciones mayores de sus Fuerzas Armadas en México.

"Hubo son varios meses de trabajo. Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables, y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento, que ellos consideraban que no deberían estar en este documento. Entonces, el acuerdo al que se llegó es muy bueno", destacó la jefa del Ejecutivo federal.

Comentó que el rechazó a las peticiones de la administración del presidente Donald Trump se dieron por la defensa y el respeto a la soberanía nacional y reiteró que “jamás” dejarán que militares de otros países intervengan en el territorio nacional.

“Pues ellos planteaban mayor intervención en nuestro país, y nosotros dijimos que no (...) el marco del respeto a nuestras soberanías, eso es muy claro para nosotros, jamás vamos a afirmar algo, que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o la nuestro territorio, jamás. Pues ellos pueden tener intención de hacerlo, pero nosotros les dijimos no, en ese marco no", sentenció la presidenta Sheinbaum.

Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la firma de un documento de colaboración con la Unión Americana, el cual aseveró, no es un acuerdo, sino un entendimiento llamado "Programa de trabajo sobre seguridad y aplicación de la ley temas de seguridad".