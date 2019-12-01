Sheinbaum responde a amago de Trump de abandonar el T-MEC: "es ley" en Norteamérica, asevera

Ciudad de México, a 8 de octubre 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al amago de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de abandonar el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y negocias acuerdos comerciales por separado.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseguró que no tienen información sobre estas intenciones, pero recalcó que el acuerdo comercial es ley en los tres países, y recordó que en 2026 se hará revisión.

“El T-MEC es ley en Canadá, Estados Unidos y en México, pasó por el Congreso, si quisiera cambiarse tendría que hacerse una revisión muy profunda, también puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá y Canadá y México, no necesariamente todas tienen que ser trilaterales”, recalcó.

Además, la gobernante indicó que su gobierno ya trabaja en la revisión de 50 puntos de interés, de los cuales, consideró que la mayoría ya fueron resueltos.

“Pero nosotros no tenemos ninguna información adicional de cómo se van a llevar a cabo las revisiones, ¿a la fecha qué estamos haciendo? si recuerdan ahí cerca de 50 puntos que planteó Estados Unidos, de lo que ellos consideran problemas de México frente al Tratado comercial, muchas de ellas se están aclarando porque no necesariamente es la visión que ellos tienen", comentó la jefa del Ejecutivo federal.