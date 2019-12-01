Sheinbaum responde a amago de denuncia de 'Alito' Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 12:17:07

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respondió al amago de denuncia en su contra por difamación y abuso de poder, que hizo Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Internacional (PRI).

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que cualquier ciudadano puede defenderse frente a un acto de autoridad.

La disputa política derivó de la expropiación de terrenos ligados al dirigente priista por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que sus declaraciones anteriores fueron a modo de presunción y no se trató de ninguna acusación.

“Yo solo dije, primero dije: ‘Parece que’. Si ustedes ven mi declaración ayer en esta conferencia, (dije) ‘Parece que’ porque me preguntaron de las expropiaciones que está haciendo el gobierno de Campeche. Y dije, parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos”, expresó la gobernante.

Reiteró que su comentario no constituye una afirmación categórica, sino una apreciación derivada de la información que circula sobre el caso.