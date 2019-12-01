Sheinbaum reitera apoyo de México a Cuba durante gira en Nayarit

Sheinbaum reitera apoyo de México a Cuba durante gira en Nayarit
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 07:15:22
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Compostela, Nayarit, 15 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el país seguirá apoyando al pueblo de Cuba, al señalar que el humanismo forma parte de la esencia de las y los mexicanos. El posicionamiento se dio en respaldo al mensaje publicado en redes sociales por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en solidaridad con la isla.

Durante un evento en tierras nayaritas, la mandataria destacó que valores como la solidaridad, el amor al prójimo, la familia, la naturaleza y la patria han caracterizado históricamente al pueblo mexicano desde la lucha por la independencia, la soberanía, la libertad y la democracia.

Sheinbaum recordó también la solidaridad demostrada por la población durante situaciones adversas, como las lluvias registradas el año pasado en estados como Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde la ciudadanía brindó apoyo a las comunidades afectadas.

La presidenta encabezó además la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, el cual reconoció como un apoyo al trabajo de las mujeres. Asimismo, destacó otros programas de su administración como la Beca Rita Cetina, que se ampliará a estudiantes de primaria, y Salud Casa por Casa, dirigido a personas adultas mayores y con discapacidad.

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