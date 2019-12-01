Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo, tras destitución de Dina Boluarte

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo, tras destitución de Dina Boluarte
10 de Octubre de 2025
Ciudad de México, a 10 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su apoyo al ex presidente de Perú, Pedro Castillo, preso en su país, luego de que el Congreso peruano destituyó a la mandataria Dina Boluarte.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal insistió en que fue un golpe de Estado el que destituyó al ex mandatario Castillo, por lo que insistió en que debe ser liberado y enfrentar un “juicio justo”.

“Nuestra solidaridad siempre con él, y pues creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte), pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, expresó la gobernante.

En la previa, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Cabe señalar que, la ahora ex jefa de Estado fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022, con 118 votos a favor, de los 122 legisladores presentes en la sesión.

“En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció el jefe del Congreso, José Jerí.

