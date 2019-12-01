Sheinbaum reconoce entrega de la Selección tras eliminación y destaca a México como anfitrión de la justa mundialista

Ciudad de México, a 5 de julio de 2026.- Luego de la eliminación de México en los octavos de final del torneo internacional de fútbol frente a Inglaterra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de reconocimiento al combinado nacional, al asegurar que los jugadores dejaron todo en la cancha y representaron al país con orgullo.

La mandataria siguió el encuentro desde el Fan Fest instalado en el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, donde convivió con cientos de aficionados. Durante el partido alentó al equipo mexicano, celebró las anotaciones y vivió con intensidad cada momento del encuentro.

Al finalizar el duelo, Sheinbaum expresó: “Lo dejaron todo, los queremos mucho. ¡Que viva la Selección, que viva México!”, al tiempo que resaltó el desempeño del equipo pese a la derrota.

A través de sus redes sociales, la presidenta envió un mensaje de ánimo a los futbolistas y a la afición, señalando que "a veces se gana y a veces se aprende", por lo que llamó a seguir adelante y mantener el orgullo por representar a México.

Asimismo, afirmó que la organización del torneo confirmó la capacidad del país para recibir un evento de talla internacional, al sostener que "México es el mejor anfitrión del mundo", gracias a la participación de una afición alegre y unida.

Durante el encuentro, Sheinbaum permaneció en la primera fila del Fan Fest acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, con quienes siguió de principio a fin el partido que marcó el adiós de la selección azteca en la justa mundialista.