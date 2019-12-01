Sheinbaum reconoce distanciamiento entre México y la DEA desde sexenio de AMLO

Sheinbaum reconoce distanciamiento entre México y la DEA desde sexenio de AMLO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 10:44:11
Ciudad de México, a 20 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) hubo un distanciamiento con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana afirmó que las rencillas entre la agencia estadounidense y el Gobierno federal comenzaron tras la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, señalado de tener presuntos vínculos criminales, en octubre del 2020.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal recordó que en la actualidad los agentes de Estados Unidos en México deben cumplir con la Ley de Seguridad Nacional.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto, la DEA anunció el lanzamiento del programa ‘Proyecto Portero’ que, aseguró, trabajaría en conjunto con el Gobierno mexicano en el combate a las redes de tráfico de drogas que utilizan los cárteles, a las que responsabilizó de “inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales”.

No obstante, la presidenta Sheinbaum desmintió el comunicado de la administración y señaló que existe ningún acuerdo para colaborar con las instituciones de seguridad de Estados Unidos.

“Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. No hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado”, aseveró.

