Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a Ley de Amparo; pide que se respete la Constitución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 10:46:51

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mostró su rechazo a la retroactividad en la Ley de Amparo, luego de que el Senado de la República aprobara la iniciativa durante la madrugada del 2 de octubre.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana pidió que se respete lo que establece claramente la Constitución en materia de retroactividad de las leyes.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo federal señaló que será la Cámara de Diputados la que tendrá que revisar con detalle el transitorio incorporado en la minuta, a fin de precisar si respeta la disposición constitucional.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum señaló que la iniciativa que envió originalmente al Congreso de la Unión, no contemplaba esa parte, la cual fue agregada por la Cámara Alta.

"Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución (…) Pero en las leyes, pues no puede haber retroactividad”, explicó la gobernante.

Por otra parte, insistió en que la reforma a la Ley de Amparo no elimina derechos para los ciudadanos, sino que busca agilizar procesos judiciales y garantizar mayor certeza en casos fiscales y financieros.