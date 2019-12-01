Sheinbaum rechaza que CDMX esté controlada por grupos criminales; contradice a asesor de Trump

Ciudad de México, a 26 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las declaraciones de Stephen Miller, asesor de seguridad interna de la Casa Blanca, quien dijo que grupos delictivos controlan por completo la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a enviar cifras al asesor de Donald Trump donde se muestran una disminución de la inseguridad en la capital.

“Les pedí (a SRE y SSPC) que le hagan llegar a este asesor las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios de 2018 a la fecha es casi del 60 por ciento y los delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

“Hay temas y evidentemente hay que atenderlos, pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Es importante que él conozca lo que se ha hecho en la CDMX desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que ha hecho Clara Brugada, que es muy bueno”, agregó la gobernante.

Además, la presidenta Sheinbaum recalcó que el gobierno de Clara Brugada Molina ha hecho un reforzamiento importante de la seguridad en la capital mexicana en los últimos meses.

En la previa, Miller aseguró en entrevista para el medio Fox News que, los cárteles de la droga tienen el control de la CDMX.

“Si sus calles son más violentas, como lo son estas ciudades demócratas, más violentas que Bagdad, más violentas que las comunidades de Etiopía, lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían con visitar, algunos de los lugares más peligrosos del planeta Tierra, entonces son más peligrosas que la Ciudad de México, que está dirigida por cárteles criminales”, declaró el asesor de Trump.