Sheinbaum realizará "gira de rendición de cuentas" por todos los estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 12:43:39

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que en las próximas tres semanas y media realizará una gira por todos los estados del país para hacer una “rendición de cuentas” al pueblo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana apuntó que su viaje iniciará este fin de semana, donde se dará un informe a cada entidad de lo que ha hecho su Gobierno en estos once meses.

“Les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media para hacer un informe particular de la entidad”, destacó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, detalló que visitarán tres estados por día y dijo que informarán a la población sobre los programas sociales, obras públicas y otros temas.

“Vamos a ir a tres estados en un día para cumplirlo, vamos a informar de los Programas del Bienestar en cada estado, de las obras públicas, de qué otras cosas vienen para el estado, en un esfuerzo por hacer una rendición de cuentas”, apuntó la presidenta Sheinbaum.