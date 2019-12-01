Sheinbaum reafirma apoyo de México al pueblo de Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 12:47:27

Ciudad de México, 16 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” que su Gobierno continuará en el respaldo al pueblo de Cuba, al considerar que la solidaridad forma parte de la esencia y del humanismo del país.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal recordó que México históricamente ha mostrado apoyo a la isla caribeña y señaló que el pueblo nacional se caracteriza por su fraternidad y por brindar ayuda a quienes enfrentan dificultades.

“México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre, esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia”, externó.

Sheinbaum Pardo también afirmó que México fue el único país que se opuso a presiones internacionales relacionadas con el bloqueo contra Cuba, postura que, dijo, refleja la tradición diplomática solidaria del país con el pueblo cubano.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que su gobierno mantendrá ese respaldo sin poner en riesgo al país, al considerar que la situación que enfrenta la isla está relacionada con el bloqueo comercial y recientes restricciones en el suministro de combustibles.