Sheinbaum reacciona a la caravana navideña del crimen organizado en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 14:10:47

Ciudad de México, a 23 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a la caravana navideña presuntamente organizada por un grupo delictivo en Tlacotepec, Guerrero.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que será el Gabinete de Seguridad federal, la instancia que dará más información sobre ese tema, así como del asesinato del coordinador regional del IMSS-Bienestar en esa entidad.

“Cuando hay estas situaciones, de inmediato se interviene. Obviamente, se evita que haya un enfrentamiento donde pueda haber personas, que no es de la caravana, que pueda fallecer en algún enfrentamiento”, aseveró la jefa del Ejecutivo federal.

Además, aseguró que después de que circularon los videos en redes sociales, personal de seguridad federal arribó a la zona y comenzó las investigaciones pertinentes.