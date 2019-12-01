Sheinbaum reacciona a caso de Fernandito; es "trágico y doloroso", asegura

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo calificó de “muy trágico y muy doloroso” el caso de Fernandito, un niño de cinco años que fue ultimado por una deuda de mil pesos en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal resaltó que se tiene que dar cambios en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ), con el objetivo de no vuelva a ocurrir un caso como este en donde autoridades no atienden a una madre amenazada.

Además, la mandataria mexicana aseguró que se le brinda apoyo a la familia del menor asesinado.

“Se está apoyando a la familia, pero lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da. Está trabajando la Fiscalía del Estado de México, la gobernadora (Delfina Gómez) está muy atenta y de nuestra parte todo el apoyo que requiera”, argumentó la gobernante.

El pequeño Fernando fue privado de su libertad y posteriormente asesinado luego de que su madre y padrastro no pagaran una deuda de mil pesos a un grupo de prestamistas.