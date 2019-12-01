Sheinbaum reacciona a asilo político de Karime Macías en Reino Unido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 13:17:37

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su desacuerdo con la decisión de Reino Unido de otorgar asilo político a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que su administración tomará medidas una vez que se reciba la notificación oficial por las vías diplomáticas.

“No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, expresó la mandataria mexicana.

En ese sentido, la gobernante explicó que el tema fue abordado en la reunión del Gabinete de Seguridad de este 16 de febrero y precisó que, hasta el momento su Administración no ha recibido un comunicado formal por parte de las autoridades británicas.

Karime Macías, ex exposa de Javier Duarte, evitó de momento, su extradición a México gracias al asilo recibido en el Reino Unido.

Por su parte, fuentes del Gabinete de Seguridad federal revelaron que la defensa de Macías Tubilla interpuso nuevos recursos contra su traslado a México.

Entre los argumentos expuestos ante la justicia británica se encuentran que el proceso contra la exesposa del mandatario estatal “estaba viciado”, debido a que el delito del que se acusa a Macías prescribió y ello no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al realizar la solicitud de extradición.

Igualmente, su equipo legal señaló que la acusación contra su clienta se sustenta únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud en el gobierno de Duarte, quien habría hecho la confesión bajo tortura.