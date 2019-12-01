Sheinbaum ratifica trabajo de Adán Augusto en el Senado, asegura Monreal

19 de Agosto de 2025
Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ratificó el trabajo que ha realizado Adán Augusto López Hernández, como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, aseguró el diputado federal, Ricardo Monreal Ávila.

Lo anterior, luego de la reunión que sostuvieron con la mandataria mexicana la noche del 18 de agosto en Palacio Nacional.

En ese sentido, el legislador morenista descartó cambios en la coordinación del partido guinda en la Cámara Alta, tras el escándalo de Hernán Bermúdez Requena exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de López Hernández,  y que es señalado por ser un líder del grupo criminal La Barredora.

Por otra parte, el coordinador de los Diputados oficialistas en San Lázaro, aseveró que en la reunión “hubo cercanía y afecto, tuvo expresiones de respeto y de afecto”.

“Se conocen desde de hace mucho tiempo y yo creo que la presidenta es una mujer generosa, una mujer con una calidad humana, y humanista impresionante y nunca se tocó tema incómodo, tema de discusión, de diferencia o de algún reclamo de parte de ella”, refirió el político zacatecano.

