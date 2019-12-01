Sheinbaum pronostica triunfo de México sobre Inglaterra; pide celebrar responsablemente

Sheinbaum pronostica triunfo de México sobre Inglaterra; pide celebrar responsablemente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 14:19:36
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Morelia, Michoacán, a 3 de julio 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronosticó un triunfo de México sobre Inglaterra en el partido que se celebrará el próximo domingo en la capital del país.

A pesar de que no dio una predicción del marcador, se dijo confiada de que la Selección Mexicana derrotará a su similar británico.

Además, durante su visita a la Meseta Purépecha, en Michoacán, la mandataria mexicana pidió que si la gente va a salir a las calles a ver el encuentro o a festejar, lo haga de manera responsable, ya que el pasado 30 de junio al menos cuatro personas perdieron la vida en los festejos de Ciudad de México.

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la Selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad”, señaló.

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