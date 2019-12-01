Sheinbaum presume récord de inversión extranjera: "ni los aranceles pudieron con la economía", celebra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 08:29:25

Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presumió que durante el segundo trimestre de 2025 se registró un récord en la inversión extranjera directa (IED) en el país.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal declaró que “ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, al hacer referencia a la política económica internacional empleada por el gobierno de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, se presentó el dato de la Secretaría de Economía en donde se apuntó que la República Mexicana recibió 34 mil 265 millones de dólares en inversión extranjera, con lo que superó al récord anterior, que fue de 31 mil 96 millones de dólares en 2024.

A través de sus redes sociales, la gobernante publicó una gráfica en la que mostraba el crecimiento de la IED en México en los segundos trimestres de cada año. Asimismo, señaló que “El modelo de la Cuarta Transformación no sólo disminuye la pobreza, también genera inversión”.

“México alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera directa en un segundo trimestre, de acuerdo con la Secretaría de Economía. La captación obtuvo récord de 34 mil 265 millones de dólares, es decir, 10.2 por ciento más que el mismo periodo de 2024.”, compartió la presidenta Sheinbaum en su cuenta oficial de X.