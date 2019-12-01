Sheinbaum presidirá ceremonia por el 204 Aniversario de la Armada de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 12:47:12

Veracruz, Veracruz, a 4 de octubre 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la ceremonia con motivo del 2024 Aniversario de la fundación de la Armada de México, en el puerto de Veracruz.

Se dio a conocer que la mandataria mexicana estará acompañada por el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nhale, y representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

Cabe señalar que, en el marco de las celebraciones de esta fecha, se tiene programado un desfile cívico militar y una demostración de apoyo a la población civil, con helicópteros y embarcaciones de la Marina.

Adolfo Tadeo Pineda Antillón, capitán de Corbeta de la Semar, explicó en entrevista que se tiene preparado un ejercicio militar de táctica anfibia, enfocado al Plan Marina, de apoyo a la población civil.

"Veremos un buque de aprovechamiento logístico se acercará al puerto de Veracruz simulando que lleva despensas, en este buque se puede llevar vehículos, ayuda humanitaria, despegar y aterrizar helicópteros. También habrá helicópteros realizando operaciones de carga y extinción de incendios, dónde simularemos que esos helicópteros llegan con helibaldes con agua y simular que descargan agua", informó Pineda Antillón.