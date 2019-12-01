Sheinbaum presenta estrategia “Jóvenes Transformando México” para prevenir violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 14:10:09

Ciudad de México, 24 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la estrategia integral Jóvenes Transformando México, con la meta de alejar este año de la violencia a 350 mil adolescentes, principalmente de entre 15 y 17 años.

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria explicó que el plan contempla la creación de 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, 100 Centros Comunitarios “México imparable” y la integración de 100 mil jóvenes al programa “Boxeando por la Paz”.

Además, anunció la ampliación de la Beca de apoyo en transporte Gertrudis Bocanegra, con el objetivo de beneficiar a un millón de estudiantes de nivel superior.

“Es un programa integral en el que participan todas las instituciones del Gobierno de México y diversas entidades federativas, con el propósito de garantizar derechos a las y los jóvenes”, afirmó.

La estrategia también incluye un Circuito Nacional de Festivales que alcanzaría a siete millones de personas, la participación de 10 mil jóvenes en la iniciativa “Las y Los Jóvenes unen al Barrio” y la incorporación de 250 mil nuevos beneficiarios al programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante este año.

Sheinbaum destacó que los recursos provienen del cumplimiento de obligaciones fiscales y reiteró que la inversión en educación, deporte y cultura busca abrir mayores espacios de desarrollo para la juventud.