Sheinbaum presenta el programa "Boxeando por la Paz"; contará con participación de campeones mundiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 10:21:36
Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Programa “Boxeando por la Paz”, con el cual, boxeadores y boxeadoras profesionales se volverán “maestros” de jóvenes para que se incorporen a este deporte.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que será un apoyo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Ellos se van a volver maestros y maestras de box para 100 mil jóvenes en todo el país (...). Un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarlos en la disciplina, de lo que significa el box”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

En dicho programa participarán pugilistas como Jackie Nava, Eunice Campos, Mariana “La Barbie” Juárez, Marilyn Badillo, Alejandro “El Conejo” González, Juan Pérez “El Güerito de Tepito”, entre otros.

Asimismo, la gobernante indicó que la estrategia “tiene muchas virtudes”, como que invita a los y las jóvenes a que no se acerquen a las drogas ni a un grupo delictivo.

Destacó que se apoya a los peleadores que quieren ser campeones, con un salario mínimo y seguro médico.

