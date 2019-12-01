Sheinbaum presenta el Primer Concurso Nacional de Coros Escolares

Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante la presentación del primer Concurso Nacional de Coros Escolares que la música transforma la vida de las niñas y los niños; por ello, puntualizó que su sueño es que todas las escuelas públicas del país tengan un coro, por lo que invitó a todas y todos los participantes al certamen a presentarse el 28 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“La música, el arte, transforma la vida de las niñas, de los niños, de las personas. Y mi sueño es que cada escuela del país, cada escuela pública, tenga al menos un coro, todas las escuelas, que todas las niñas y niños que quieran cantar lo puedan hacer. Porque expresarse a través de la voz, de la música, del arte, en general, es algo muy hermoso que debe estar al alcance de todas las niñas y los niños de México”, expresó desde el Patio Central de Palacio Nacional.

Ante esto, hizo un llamado a maestras y maestros a que promuevan la música mexicana y el arte en sus escuelas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que este primer concurso tendrá tres categorías: Primaria, Secundaria y Lengua de Señas Mexicana (LSM); mientras que la etapa estatal se llevará a cabo en noviembre–diciembre y la etapa regional en enero y febrero. Resaltó que, con los coros, las niñas y niños aprenden a escuchar, a esperar su turno, a ayudar a quien se equivoca y a comprender que el éxito es colectivo, por lo que los coros no sólo forman buenos cantantes, sino personas capaces de sentir y compartir con los demás.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, puntualizó que este concurso abona al derecho a la educación y a la creación artística y se suma a otras acciones como los Semilleros Creativos, las casas de canto “Cuicacallis” que se realizan en 24 entidades del país y la fiesta de las Culturas Comunitarias que en noviembre tendrá su segunda edición.

En el evento participaron los coros de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, de la Primaria “Benito Juárez”, de la Escuela Secundaria Oficial No. 0200 “Prof. Roberto Ruiz Llanos” del Estado de México; de la Escuela Primaria “General Pedro María Anaya” del estado de Hidalgo; de la Secundaria “Lic. Miguel González Avelar” del estado de Durango; de la Secundaria General “Vicente Guerrero” del estado de Puebla; así como Coros, Orquestas Infantiles y Juveniles de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.