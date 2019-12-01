Sheinbaum presenta decreto para espacios seguros en plataformas digitales

Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el decreto para garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, al retirar publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas y material sexual explícito.

“El objetivo es garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes (...) Las plataformas tendrán que desarrollar todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a estos contenidos. Además, todo el programa de prevención que ya hemos explicado aquí en ‘La mañanera’ y el propio decreto dice que se instalará un grupo de trabajo para ver si es necesario llevar esto a alguna regulación adicional a la ley o alguna ley particular".

“Todo esto está basado en la Constitución, que la Constitución establece la protección de las niñas, niños y adolescentes y en la ley específica también de protección a niñas, niños y adolescentes”, puntualizó en la conferencia matutina.

Explicó que la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) continuarán trabajando para garantizar que el decreto se publique la siguiente semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Me comprometí, después del episodio, el lamentable episodio de Coahuila que teníamos que garantizar que las plataformas sean lugares seguros para niñas, niños y que no sean de promoción de la violencia y menos en las escuelas”, agregó.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, reiteró que el objetivo de este decreto es proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales; por ello se establece que:

Evitar el acceso a contenidos violentos: Que niñas, niños y adolescentes no tengan acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan: discursos de odio, extremismo violento; abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas y material sexual explícito. Garantizar desde su diseño la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes: Identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma de violencia; clasificar contenidos por edad; implementar herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras; así como mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos; implementar privacidad y seguridad activas de manera predeterminada para que niñas, niños y adolescentes cuenten desde el inicio con la configuración más protectora. Colaboración con instancias de seguridad y de procuración de justicia: Contar con un punto de contacto disponible 24/7 para requerimientos de información de la autoridad investigadora; preservar y entregar a las autoridades investigadoras evidencia e información, y alertar de manera inmediata a las autoridades investigadoras cuando se identifique contenido que atente contra la vida. Impulsar acciones de prevención de la violencia y apoyo a niñas, niños y adolescentes como es la Línea de la Vida a través del número 800-911-2000 y “El ABC de las emociones”. Se instruye a la Consejería Jurídica a instalar una mesa de trabajo para coordinar la elaboración de propuestas de regulación necesarias para promover y fortalecer la protección y defensa de las niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Resaltó que este decreto aplica a plataformas que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias con la finalidad de establecer una coordinación con el Gobierno de México.