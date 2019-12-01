Sheinbaum pide pruebas de que Maduro está vinculado a grupo criminal de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 09:45:22
Ciudad de México, a 8 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo exigió pruebas que demuestren que el mandatario venezolano Nicolás Maduro tiene vínculos con una organización criminal de Sinaloa.

“Como siempre decimos: si tienen alguna prueba que la muestren, nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello”, puntualizó.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dejó en claro que no hay ninguna investigación sobre ese tema.

“Es la primera vez que oímos ese tema, de parte de México no hay ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.

En la previa, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En 2020, el Gobierno estadounidense durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Noventa Grados
