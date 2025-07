Sheinbaum pide a Trump que reconozca que EEUU tiene "un problema grave” de drogadicción

Ciudad de México, a 17 de julio 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le pidió a su homólogo Donald Trump, que reconozca que Estados Unidos tiene “un problema grave” de drogadicción.

“Mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas, no va. No todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares, Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá”, lanzó la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, indicó que el mandatario estadounidense debe solicitar más y mejor información sobre las acciones del Gobierno mexicano en las materias de seguridad y combate al tráfico de drogas.

“He hablado muchas veces con el presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no hemos hecho suficiente…Aquí lo mostramos cada martes, cada quince días: la cantidad de personas de detenidas, la incautación de algunas pastillas de fentanilo. Mucha metanfetamina que también cruza, el día de ayer se hizo un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina muy grande, creo que 46 toneladas por parte de Secretaría Marina”, manifestó la gobernante.

En ese sentido, consideró que una de las causantes de la drogadicción en la Unión Americana es la falta de programas de prevención para niños y jóvenes.

“¿Cuál es el fondo? Pues que los jóvenes en los EE.UU. no tienen programas, no tienen incorporación de niños, juegan muchísimo deporte y después, ya en la juventud, se van de las casas de los padres muy jóvenes. Entonces, hay una crisis mucho mayor que tiene que ver con salud pública y atención a los jóvenes, eso es indispensable”, recalcó.