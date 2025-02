Sheinbaum pide a morenistas que "esperen hasta 2036" para buscar puesto, por iniciativa contra nepotismo

Ciudad de México, a 27 de febrero 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo pidió a morenistas a “esperarse” hasta el periodo electoral de 2036 para ocupar un puesto de elección públicacon el objetivo de evitar el nepotismo en los comicios de 2027.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana apuntó que muchos aspirantes de Morena “están jóvenes”, por lo que pidió a que esperen para llegar a un cargo.

“Bueno, en el caso de que se postulen por otro partido, pues es el tema de otro partido. En el caso de Morena, pues ya vimos la posición muy clara de la dirigencia de Morena, y están jóvenes, que se esperen a otro periodo, ¿no?”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, la gobernante mexicana aseguró que a la gente “no le gusta el nepotismo”, “A la gente no le gusta el nepotismo, la gente no está de acuerdo. Entonces, qué bueno que en el caso de Morena ya dijeron ‘bueno, vamos a presentar al congreso para que no se permita”, señaló.

Cabe recordar que el Senado de la República aprobó una reforma constitucional impulsada por la presidenta Sheinbaum con el fin de prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo en cargos públicos, pero aplazó su aplicación a 2030.