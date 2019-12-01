Sheinbaum pide a FGR que informe sobre investigación a dueño de Miss Universo; asevera que no quita mérito a Fátima Bosch

Sheinbaum pide a FGR que informe sobre investigación a dueño de Miss Universo; asevera que no quita mérito a Fátima Bosch
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 12:45:12
Ciudad de México, a 26 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República que esclarezca e informe sobre la investigación en contra de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; no obstante, aseguró que dichas acusaciones son independientes del triunfo de Fátima Bosch en dicho certamen.

"Tendría que informar la Fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse… Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar, es distinto. Entonces, quieren quitarle mérito”, aseveró la mandataria mexicana.

La autoridad federal imputó al empresario por los delitos relacionados con hidrocarburos, también conocido como huachicol, así como tráfico de armas.

Por otra parte, la gobernante señaló que no se le puede quitar el mérito a la joven modelo tabasqueña, ya que la investigación y su triunfo son temas separados.

En la previa, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú.

