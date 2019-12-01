Sheinbaum pide a FGR que agilice investigación sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico

Sheinbaum pide a FGR que agilice investigación sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 13:51:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cuernavaca, Morelos, a 8 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), que acelere las investigaciones sobre el descarrilamiento del Tren Interurbano, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó un saldo de 14 personas sin vida y más de 100 heridos.

Igualmente, en conferencia de prensa desde Cuernavaca, Morelos, la mandataria mexicana pidió que se agilice la reparación integral del daño a las víctimas.

“Le hemos pedido que pueda presentar (el informe) lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita, y que pueda acelerarse la reparación integral del daño”, declaró ante medios de comunicación.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que en ese tipo de situaciones, los abogados se acercan a las personas afectadas para ofrecerles apoyo con la promesa de que les conseguirán una reparación monetaria sin cobrar nada a cambio, sin embargo, al final se quedan con un porcentaje de lo obtenido.

“Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño entonces no es necesario, porque nos estamos comprometiendo a que van a tener esa reparación y así va a ser”, aseguró la gobernante.

Por otra parte, indicó que la “tiene que establecer las condiciones,  de acuerdo a protocolos internacionales y a la ley de víctimas que está establecida”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Equipa Mauricio Kuri al estado de fuerza queretano con más de 155 mdp
Fiscalía General de Michoacán inició Carpeta de Investigación por hechos ocurridos en el municipio de Cuitzeo
2025, el año más bajo en homicidios de los últimos 10 años en Michoacán: Antonio Cruz
Localizan sin vida a joven de 22 años desaparecido desde el mes de diciembre en Hidalgo
Más información de la categoria
Feminicidio y robo a transportistas a mano armada, delitos de alto impacto que más disminuyeron en México; extorsión a la alza
2025, el año más bajo en homicidios de los últimos 10 años en Michoacán: Antonio Cruz
Localizan sin vida a joven de 22 años desaparecido desde el mes de diciembre en Hidalgo
Supervisión de EEUU en Venezuela podría durar años, asegura Trump
Comentarios