Sheinbaum pide a FGR que agilice investigación sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico

Cuernavaca, Morelos, a 8 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), que acelere las investigaciones sobre el descarrilamiento del Tren Interurbano, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó un saldo de 14 personas sin vida y más de 100 heridos.

Igualmente, en conferencia de prensa desde Cuernavaca, Morelos, la mandataria mexicana pidió que se agilice la reparación integral del daño a las víctimas.

“Le hemos pedido que pueda presentar (el informe) lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita, y que pueda acelerarse la reparación integral del daño”, declaró ante medios de comunicación.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que en ese tipo de situaciones, los abogados se acercan a las personas afectadas para ofrecerles apoyo con la promesa de que les conseguirán una reparación monetaria sin cobrar nada a cambio, sin embargo, al final se quedan con un porcentaje de lo obtenido.

“Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño entonces no es necesario, porque nos estamos comprometiendo a que van a tener esa reparación y así va a ser”, aseguró la gobernante.

Por otra parte, indicó que la “tiene que establecer las condiciones, de acuerdo a protocolos internacionales y a la ley de víctimas que está establecida”.