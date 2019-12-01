Sheinbaum niega acuerdo de seguridad con la DEA, tras anuncio de operación conjunta

Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un acuerdo de seguridad con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), luego del anuncio del Proyecto Portero, por parte de la dependencia.

“Una aclaración: ayer la DEA emitió un comunicado diciendo que hay una Acuerdo con el Gobierno de México para una operación, que llaman Portero, no hay ningún acuerdo con la DEA”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseguró que desconoce el por qué, la agencia estadounidense realizó el comunicado en el que indica que llevará a cabo una operación contra el narcotráfico en coordinación con autoridades mexicanas.

“La DEA emite el comunicado, no sabemos en base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad, con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la SSPC que estaban llevan do un taller en Texas, es todo lo que hay, no hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado”, refirió la gobernante.

No obstante, la presidenta Sheinbaum comentó que lo único que hay en materia de seguridad con EEUU es un acuerdo que se firmará en “las próximas semanas”.

“En materia de seguridad, lo único que hay con EE.UU. es un acuerdo que ya está listo con el Departamento de Estado de los EE.UU., Está por firmarse este acuerdo que se basa fundamentalmente en la soberanía, confianza mutua, respeto territorial, es decir que cada quien opera en su territorio y la coordinación sin subordinación”, sostuvo.