Sheinbaum logra acuerdo histórico con EE.UU.; se priorizará por primera vez el flujo de armas a México

Mazatlán, Sinaloa, a 27 de septiembre de 2025.- El día de ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Washington reforzará sus operativos desde su territorio, para reducir el tráfico de armas a México, las cuales son de fácil acceso para los grupos delictivos que golpean al país. Esto se da gracias a un acuerdo que se logró con Estados Unidos, indicó la mandataria.

La presidenta aseguró que su gobierno continuará apoyando a los ciudadanos de Sinaloa, sobre todo en el ámbito de seguridad, ya que esta zona del país, ha sido golpeada duramente por al menos dos células delictivas en los últimos tiempos. Por lo que reiteró, que el acuerdo que se tuvo con Estados Unidos ayudará a combatir este problema; “Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, indicó.

“Ayer hubo la primera reunión del comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del secretario de Estado, y les dijimos: “Siempre dicen en Washington que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos (drogas y flujos migratorios). Pero ahora dijimos, por primera vez, que lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México.”, comentó.

“Apoyamos a Sinaloa y a su pueblo en el tema de seguridad; viene cada 15 días el gabinete de seguridad para apoyar, hay elementos de todas las corporaciones apoyando al pueblo de Sinaloa; y lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.