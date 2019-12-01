Sheinbaum llama a tener lista la "Mochila de Emergencia"

Sheinbaum llama a tener lista la "Mochila de Emergencia"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 14:21:59
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Ciudad de México, a 10 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a la población a tener preparada una mochila de emergencia, como medida preventiva ante desastres naturales o alguna otra emergencia.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recordó que en el país hay zonas susceptibles a sismos e inundaciones.

“Siempre hay que tener, sobre todo en las zonas que son factibles de tener o posibles de tener un sismo, una inundación, huracanes. Siempre hay que tener una mochila (de emergencia) o elementos suficientes por cualquier cosa que pudiera ocurrir”, refirió la jefa del Ejecutivo federal.

Además, la gobernante rechazó los rumores de una crisis mundial que habría llevado a diversos países, incluida la República Mexicana, a solicitar la mochila de emergencia.

“No tenemos ninguna información de que pueda haber algún peligro, alguna situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica… No tenemos ninguna información, por eso no hemos dado ninguna alerta desde el Gobierno de México”, aclaró.

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